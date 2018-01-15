Лутковская просит встречи с украинскими пограничниками в РФ

Украинский омбудсмен просит российскую коллегу проверить факты нарушения прав украинцев

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская попросила свою российскую коллегу Татьяну Москалькову посодействовать ее встрече с украинскими пограничниками, которые содержатся в СИЗО "Лефортово". Об этом сообщает пресс-служба украинского омбудсмена.

Там рассказали, что Лутковская встретилась с близкими родственниками пограничников Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня. По результатам встречи омбудсмен подготовила письмо к Москальковой, в котором просит проверить факты нарушения прав украинцев, в частности на встречи с родственниками и общение на украинском языке. Также Лутковская попросила провести медицинское обследование Дзюбака, так как его мать сообщила об ухудшении здоровья пограничника.

Лутковская еще раз предложила российской коллеге продолжить практику совместных мониторинговых визитов.

"Предлагаю вам совместно осуществить мониторинговый визит в Херсонский следственный изолятор с целью мониторинга соблюдения прав граждан РФ, военнослужащих пограничной службы ФСБ России Аскара Кулуба и Владимира Кузнецова. В свою очередь просила бы вас оказать содействие в организации моей встречи с задержанными гражданами Украины Игорем Дзюбаком и Богданом Марцонем в следственном изоляторе "Лефортово", - говорится в письме Лутковской.

4 октября 2017 года в ГПСУ сообщили, что в Сумской области во время мониторинга границы пропали два пограничника. Погранслужба РФ сначала открещивалась от их задержания, но позднее подтвердила этот факт. 9 октября пограничников арестовали на 2 месяца, 30 ноября продлили арест еще на 30 дней.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.