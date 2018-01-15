Экстрадиция Онищенко: суд удовлетворил апелляцию САП

Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции, признавшего незаконными действия детектива НАБУ об обращении с ходатайством о выдаче нардепа

Апелляционный суд Киева отменил решение суда первой инстанции, который признал незаконными действия детектива НАБУ относительно обращения с ходатайством о выдаче народного депутата Александра Онищенко. Об этом сообщает Укринформ.

Такое решение объявила председательствующий судья Ирина Силкова после рассмотрения апелляционной жалобы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Суд постановил апелляционную жалобу САП удовлетворить", - сказала Силкова.

Ранее сообщалось, что Испания начала процедуру экстрадиции разыскиваемого народного депутата Александра Онищенко. Испанский суд обязал его ежемесячно являться в суд.

5 декабря НАБУ и прокуроры САП получили решение следственного судьи Соломенского районного суда в уголовном производстве по подозрению Онищенко, которым следственный судья признал действия детектива относительно обращения с ходатайством о выдаче Онищенко незаконными.

Прокуроры САП подали жалобу на это решение в апелляционный суд.

Тема дня: Кто такой Онищенко и почему о нем снова говорят

Онищенко обвиняют в организации схемы перепродажи купленного у госкомпаний газа своим же фирмам по заниженным ценам.

НАБУ начало досудебное расследование по факту хищения газа, добытого по договорам о совместной деятельности с "Укргаздобычей", в декабре 2015 года. По версии следствия, в период с января 2013 по июнь 2016 года члены преступной организации незаконно завладели денежными средствами, полученными от реализации газа, в размере свыше 1,6 млрд, в результате чего "Укргаздобыча" понесло убытки более чем на 740 млн грн.

Всего следствие установило причастность к участию в "газовой схеме" 29 человек. Сейчас семь человек, в том числе народный депутат Онищенко, находятся в розыске.

Читайте также: СМИ: Курченко продал Онищенко и Фуксу права на "деньги Януковича"

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.