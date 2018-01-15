Марчук: Лавров нагло обманывает о Будапештском меморандуме

Ранее Лавров заявил, что РФ не нарушила Будапештский меморандум, так как Крымский полуостров аннексировала без угроз и применения ядерного оружия

Согласно тексту Будапештского меморандума, его подписанты обязываются не применять против Украины не только ядерное оружие, а и какое-либо другое. Об этом написал на своей странице в Facebook экс-министр обороны Украины Евгений Марчук, комментируя заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что РФ не нарушила условия меморандума.

"Просьба к журналистам, которые комментируют заявление Лаврова о том, что Россия не использовала и не угрожала Украине ядерным оружием. Загляните в текст Будапештского меморандума и прочитайте только статью №2 этого документа, где говорится, что подписанты "подтверждают свои обязательства (именно обязательства) ... что никакое (!!! -то есть не только ядерное) их оружие никогда (!!!) не будет использоваться против Украины", - написал Марчук.

По его мнению, Лавров "просто нагло обманывает, журналистов, надеясь, что никто не заглянет в оригинал текста".

Ранее Лавров заявил, что Российская Федерация не нарушила Будапештский меморандум, так как Крымский полуостров аннексировала без угроз и применения ядерного оружия.

"Мы продолжаем уважать территориальную целостность Украины в тех границах, которые сложились после референдума в Крыму и после воссоединения Крыма с Российской Федерацией. Напомню, мы не применяли и не угрожали Украине ядерным оружием, поэтому никакого нарушения меморандума не произошло", - заявил Лавров.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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