"ОПГ" в Николаеве: Оппоблок отреагировал на задержание депутата

Соратники задержанного Игоря Копейки удивлены, что, по мнению ГПУ, можно задержать фигуранта дела на горячем у него дома, как и давать там взятку

Вчерашнее задержание депутата горсовета Николаева Игоря Копейки, его сына и еще троих человек по уголовному производству о создании ОПГ в местном отделении Оппозиционного блока назвали "манипуляциями" и "ложью" Генпрокуратуры. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба партии.

Соратники Копейки отметили, что в своем Facebook генпрокурор Юрий Луценко без решения суда назвал задержанных преступной организацией и без каких-либо доказательств и судебных решений обвинил в воровстве и даче взятки.

"На основании каких законов гражданин Украины признается виновным без решения суда? Или в Украине отменили презумпцию невиновности?", - добавили в Оппоблоке.

Коллеги Копейки заявили, что распространенная в СМИ информация об этом деле "не соответствует действительности", так как задержать подозреваемых на горячем у них дома якобы невозможно. Также представителям Оппоблока "сложно представить, как можно у себя дома предлагать денежное вознаграждение работнику прокуратуры".

В заявлении обращают внимание на то, что ГПУ утверждает: взятку Копейка якобы давал прокурору в декабре, а потом еще и в январе. "То есть, после первого инцидента прошел месяц. Почему же прокуратура заявила об этом только сейчас?", - спрашивают соратники Копейки.

В Оппоблоке уверены, что Копейка докажет невиновность свою и сына, а на скамье подсудимых "окажутся заказчики этих уголовных дел".

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15 января 2018 года в Николаеве правоохранители задержали депутата горсовета от Оппоблока Игоря Копейку и еще нескольких человек, в том числе его сына. Генпрокурор заявил, что "члены ОПГ", которые "систематически расхищали бюджетные средства", задержаны якобы при даче взятки.

Копейка является фигурантом дела по группировке местного криминального авторитета "Мультика" (Михаил Титов).

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