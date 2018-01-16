Приговор Балуху: МИД усилит международное давление на Россию

По словам спикера Министерства иностранных дел, ведомство будет усиливать международное давление на РФ для освобождения политзаключенного

Министерство иностранных дел Украины заявило о протесте в связи со сфабрикованным решением незаконного суда в оккупированном Крыму в отношении Владимира Балуха. Об этом сообщила спикер МИД Марьяна Беца в Twitter.

"Сфабрикованное решение незаконных судов. Выражаем протест. Будем усиливать международное давление на РФ для освобождения Балуха", - отметила Беца.

Ранее сегодня сообщалось, что подконтрольный оккупационному режиму Раздольненский районный суд Крыма сегодня, 16 января, приговорил украинского политзаключенного Владимира Балуха к трем годам и семи месяцам тюрьмы и штрафу в эквиваленте примерно 4,5 тысяч гривень.

По мнению правозащитников, оккупанты преследуют Балуха из-за его проукраинской позиции, а именно из-за флага Украины, установленного на его доме.

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Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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