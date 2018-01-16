Сущенко позволили свидание с женой и дочерью

Вероятно, это будет последнее свидание Сущенко с родственниками во время следствия

Незаконно удерживаемому в РФ украинскому журналисту Роману Сущенко разрешили свидание с женой и дочерью. Об этом его адвокат Марк Фейгин сообщил корреспонденту Укринформа.

По словам Фейгина, свидание состоится в течение ближайшей недели.

Он уточнил, что это, вероятно, будет последнее свидание Сущенко с родственниками во время следствия.

"После принятия принципиального решения по поводу таких свиданий, организовывать их было проще. Но когда начнется судебный процесс, процедура поменяется. Разрешение уже надо будет получать в Мосгорсуде. А это гораздо более длинный бюрократический процесс. Причем с той же волокитой при получении права на свидание столкнутся и официальные лица, например, консул Украины", - пояснил адвокат.

Сущенко задержали в конце сентября 2016 года в Москве, куда он приехал по личному делу. В ФСБ заявили, что задержанный - "сотрудник ГУР". Украинская разведка причастность Сущенко к ведомству опровергла.

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