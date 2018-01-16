Дело обвиняемого в госизмене азовца Краснова передано в суд

ГПУ утвердила и передала в суд обвинение против лидера гражданского корпуса Азов-Крым и его жены; подготовительное заседание назначено на 26 января

В Бориспольский горрайонный суд Киевской области поступил обвинительный акт против руководителя гражданского корпуса Азов-Крым Станислава Краснова и его жены Оксаны, дело которых расследовалось с 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Согласно сообщению, обвинение было утверждено Генпрокуратурой 27 декабря 2017 года, 10 января 2018-го материалы дела поступили в суд.

Краснову инкриминируют совершение госизмены группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 УК), подготовку умышленного убийства (ч. 1 ст. 14, п.п. 1, 5, 6, 11, 12 ч. 2, ст. 115), подготовку теракта (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258) и незаконное обращение с оружием, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263).

Его супругу Оксану обвиняют в групповом незаконном обращении с оружием по предварительному сговору (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 УК).

Подготовительное судебное заседание по этому производству назначено на 14:00 26 января 2018 года. Дело будет рассматривать коллегия судей во главе с Юрием Кабанячим.

Адвокат Краснова Андрей Мамалыга в комментарии Украинской правде сообщил, что защита будет настаивать на привлечении к процессу суда присяжных.

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По словам юриста, в октябре 2017 года Бориспольский суд вернул обвинение против его подзащитных в прокуратуру из-за нарушения процессуального законодательства. Как пояснил Мамалыга, причиной было то, что "Станиславу и Оксане не сообщили о возможности рассмотрения судом присяжных".

В феврале 2016 года Краснова задержали в Киевской области. СБУ обвинила лидера гражданского корпуса Азов-Крым в сотрудничестве с российскими спецслужбами и подготовке убийства участника блокады на админгранице с Крымом.

Сам Краснов считает дело против него местью за, по его словам, препятствование коррупционным действиям СБУ на границе с временно оккупированным полуостровом.

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