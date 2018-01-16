Порошенко назвал приоритетные направления реформ в 2018 году

Среди приоритетов на этот год - приватизация, дерегуляция и улучшение инвестиционного климата

Президент Петр Порошенко сообщил приоритетные направления реформ на 2018 год в ходе выступления на приеме диломатических представительств в Киеве, сообщает пресс-служба президента.



"В 2018-м наши приоритеты в реформах - приватизация, дерегуляция, улучшение инвестиционного климата, нацбюро финансовой безопасности, либеральное валютное законодательство, о национальной безопасности и другие сферы", - сообщил президент.



Также Порошенко сказал, что будет идти работа по скорейшему возвращению украинских заложников и политических узников.

Ранее президент и представители трехсторонней контактной группы в Минске определили, что в этом году украинская сторона продолжит работать над установлением долгосрочного перемирия в Донбассе.

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