USD:  28.41  28.72   EUR:  34.59  35.28  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Порошенко назвал приоритетные направления реформ в 2018 году

16.01.2018 22:56
Среди приоритетов на этот год - приватизация, дерегуляция и улучшение инвестиционного климата
Порошенко назвал приоритетные направления реформ в 2018 году
Фото: Петро Порошенко/Twitter

Президент Петр Порошенко сообщил приоритетные направления реформ на 2018 год в ходе выступления на приеме диломатических представительств в Киеве, сообщает пресс-служба президента.

"В 2018-м наши приоритеты в реформах - приватизация, дерегуляция, улучшение инвестиционного климата, нацбюро финансовой безопасности, либеральное валютное законодательство, о национальной безопасности и другие сферы", - сообщил президент. 

Также Порошенко сказал, что будет идти работа по скорейшему возвращению украинских заложников и политических узников.

Ранее президент и представители трехсторонней контактной группы в Минске определили, что в этом году украинская сторона продолжит работать над установлением долгосрочного перемирия в Донбассе.

Читайте также: Порошенко: Создание Антикоррупционного суда начнется в этом году

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- cамые яркие фото дня в Instagram

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 