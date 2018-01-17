Секретариат Кабмина постоянно усиливает киберзащиту

В секретариате говорят, что учитывают опыт кибератак и постоянно вводят дополнительные элементы защиты

В Секретариате Кабинета Министров Украины постоянно усиливают защиту от кибератак. Об этом сообщают в департаменте информации и коммуникации с общественностью секретариата, передает Укринформ.



Система безопасности и защиты данных постоянно обновляется. Она состоит из нескольких подсистем: защита периметра сети, защита сетевых ресурсов вне и внутри периметра, антивирусная защита, защита от DDoS-атак и другие.



"Оборудование и программное обеспечение системы (...) постоянно обновляется. По результатам анализа кибератак, вводятся дополнительные элементы защиты", - отметили в секретариате.

Ранее стало известно из отчета ЦРУ США, что российские военные хакеры стоят за кибератакой в Украине в июне 2017 года, которая ставила за цель разрушить финансовую систему страны. Тогда атаке, в частности, подверглись Укртелеком, Киев- и Днепрэнерго, Укрзалізниця, Аэропорт Борисполь, Кабинет министров.



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