Гутерреш: Решение конфликта в Донбассе - среди задач ООН на 2018

По мнению главы ООН, у европейских стран есть механизмы для решения всех конфликтов в Европе

Среди основным направлений деятельности ООН в 2018 году - урегулирование конфликтов в Европе, в том числе на востоке Украины. Об этом сказал глава организации Антониу Гутерреш, передает Центр новостей ООН.



По его словам, у европейских стран есть рычаги, необходимые для решения конфликтов на континенте.



"Для урегулирования этих ситуаций необходимо противостоять опасной волне национализма и оживить работу соответствующих посреднических инициатив, включая Нормандский формат и Трехстороннюю контактную группу по восточной Украине, Минскую группу ОБСЕ по Нагорному Карабаху, Женевские международные дискуссии по Грузии и процесс "5+2" по Приднестровью", - сказал Гутерреш.



Среди задач ООН в этом году также урегулирование конфликтов на Ближнем Востоке, разрешение проблемы беженцев в Мьянме и Бангладеш, а также денуклеаризация Корейского полуострова.

Читайте также: Бессмертный раскритиковал позицию ООН по Донбассу



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.