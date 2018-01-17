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Гутерреш: Решение конфликта в Донбассе - среди задач ООН на 2018

17.01.2018 06:36
По мнению главы ООН, у европейских стран есть механизмы для решения всех конфликтов в Европе
Гутерреш: Решение конфликта в Донбассе - среди задач ООН на 2018
Фото: un.org

Среди основным направлений деятельности ООН в 2018 году - урегулирование конфликтов в Европе, в том числе на востоке Украины. Об этом сказал глава организации Антониу Гутеррешпередает Центр новостей ООН.

По его словам, у европейских стран есть рычаги, необходимые для решения конфликтов на континенте. 

"Для урегулирования этих ситуаций необходимо противостоять опасной волне национализма и оживить работу соответствующих посреднических инициатив, включая Нормандский формат и Трехстороннюю контактную группу по восточной Украине, Минскую группу ОБСЕ по Нагорному Карабаху, Женевские международные дискуссии по Грузии и процесс "5+2" по Приднестровью", - сказал Гутерреш.

Среди задач ООН в этом году также урегулирование конфликтов на Ближнем Востоке, разрешение проблемы беженцев в Мьянме и Бангладеш, а также денуклеаризация Корейского полуострова. 

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