Мэттис с главой Минобороны Канады заверили Украину в поддержке

"Подтвердили продолжение своей длительной поддержки народа Украины", - подчеркнули в пресс-службе канадского оборонного ведомства

США и Канада не станут прекращать программы поддержки Украины в ее стремлении восстановить территориальную целостность и суверенитет над временно оккупированными территориями. Об этом, среди прочих тем, речь шла в Ванкувере на встрече министров обороны стран Джеймса Мэттиса и Харджита Саджана соответственно, пишет Укринформ.

"Министр Саджан и секретарь Мэттис подтвердили продолжение своей длительной поддержки народа Украины, а также суверенитета и территориальной целостности страны", - рассказал об итогах переговоров пресс-атташе главы Минобороны Канады.

Кроме того, министры затронули вопросы миротворчества в мире, "обменялись взглядами на будущее операций по поддержанию мира", и обсудили проблемы на Корейском полуострове.

Мэттис посещал Украину с визитом на День независимости в 2017 году, а Саджан, который уже успел примерить вышиванку, прибыл в Киев месяцем позднее.

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21 декабря 2017 года Администрация президента США Дональда Трампа одобрила коммерческие поставки летального оборонительного оружия Украине на $41,5 млн. Госдеп выдал соответствующую лицензию, которая покрывает определенный перечень вооружений в категориях полуавтоматического и автоматического пехотного оружия, куда входит в том числе винтовка Barrett M107A1 для снайперов (улучшенная версия крупнокалиберной винтовки США Barrett M82, выпуск начат в 2011 году), боевые дробовики, глушители, пламегасители, оптика для военных винтовок и прочее.

Позднее посол США в Украине Мари Йованович заявила, что по крайней мере часть поставок летального оружия от правительства США будет бесплатной.

Бывший заместитель генсека НАТО и экс-посол США в России Александр Вершбоу считает, что поставка летального оружия США Киеву "прекратит безнаказанность РФ", а РФ назвали "путем к войне" такие поставки Украине.

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