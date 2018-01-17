Суд оштрафовал главу НАБУ на основании протокола НАПК
Соломенский райсуд Киева на основании протокола НАПК признал главу Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника виновным в административном правонарушении и оштрафовал. Соответствующее решение судья принял сегодня, 17 января, сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу суда.
Согласно сообщению, Сытнику назначен штраф в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 1700 грн.
Решение было принято на основании протокола Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции, в котором было указано, что директор НАБУ предоставил запрашиваемые НАПК копии документов и информацию с нарушением сроков и не в полном объеме.
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Нацагентство направило эти запросы в Бюро в рамках проверки информации о том, что Сытник поручил работникам юридического департамента НАБУ представлять его интересы в суде, что нарушает требования закона о предотвращении коррупции в части предотвращения и урегулирования конфликта интересов.
В начале ноября 2017 года НАПК вызвало Сытника, чтобы тот рассказал, почему Бюро отказалось передавать Нацагентству запрошенные документы по делу о возможном конфликте интересов. В ответ на это НАБУ вызвало на допрос главу НАПК Наталью Корчак по делу о возможных нарушениях в декларировании имущества.
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