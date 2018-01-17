Суд оштрафовал главу НАБУ на основании протокола НАПК

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции составило на главу Бюро Артема Сытника админпротокол за несвоевременный ответ на запрос НАПК

Соломенский райсуд Киева на основании протокола НАПК признал главу Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника виновным в административном правонарушении и оштрафовал. Соответствующее решение судья принял сегодня, 17 января, сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу суда.

Согласно сообщению, Сытнику назначен штраф в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 1700 грн.

Решение было принято на основании протокола Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции, в котором было указано, что директор НАБУ предоставил запрашиваемые НАПК копии документов и информацию с нарушением сроков и не в полном объеме.

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Нацагентство направило эти запросы в Бюро в рамках проверки информации о том, что Сытник поручил работникам юридического департамента НАБУ представлять его интересы в суде, что нарушает требования закона о предотвращении коррупции в части предотвращения и урегулирования конфликта интересов.

В начале ноября 2017 года НАПК вызвало Сытника, чтобы тот рассказал, почему Бюро отказалось передавать Нацагентству запрошенные документы по делу о возможном конфликте интересов. В ответ на это НАБУ вызвало на допрос главу НАПК Наталью Корчак по делу о возможных нарушениях в декларировании имущества.

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