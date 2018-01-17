Порошенко: США предоставят нам Javelin за свои деньги

ПТРК будут предоставлены Украине за счет США

Президент Петр Порошенко подтвердил, что американские противотанковые комплексы Javelin будут поставлены в Украину. Об этом он сказал сегодня, выступая на заседании СНБО, сообщает пресс-служба главы государства.

По его словам, ПТРК будут предоставлены Украине за счет США.

"В результате кропотливой работы нашей команды мы сегодня имеем положительную новость, что противотанковые комплексы "Джевелин" нам будут поставлены в качестве оборонительного вооружения за счет финансирования США", - сказал Порошенко.

Сегодня, после визита в брюссельскую штаб-квартиру НАТО, начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что украинская армия готовится принять на вооружение комплексы Javelin. Идет работа по юридическому оформлению процесса передачи ПТРК. Говоря о сроках поставок, генерал уточнил, что коллеги из стран Альянса "называют разные сроки - от двух до пяти-шести месяцев".

Читайте также: Тема дня. Javelin для Украины: только не для наступления

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.