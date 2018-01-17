Сестра Розенблата купила квартиру в Германии почти за 4 млн грн

Елена Розенблат утверждает, что приобрела квартиру в кредит

Сестра подозреваемого в коррупции народного депутата Борислава Розенблата, депутат Новоград-Волынского районного совета Елена Розенблат купила квартиру в Германии за почти 4 млн грн. Соответствующие изменения она внесла в свою электронную декларацию.

Согласно данным декларации, 27 ноября 2017 года Розенблат приобрела право собственности "на квартиру на этажах с 6 по 9 с подвалом и гаражом". Стоимость квартиры - 3995667 грн.

В комментарии Украинской правде депутат пояснила, что речь идет о жилом доме в 215 кв м, состоящем из двух несколькоуровневых квартир. При этом площадь ее квартиры составляет 113 кв м.

"Я вместе с мужем приобрела квартиру... Приобрели в кредит", - уточнила Розенблат, добавив, что сообщение в НАПК о получении кредита подаст 18 января.

Напомним, Борислав Розенблат является подозреваемым в получении взяток и организации схемы вокруг добычи янтаря. В июле 2017 года Рада сняла с него депутатскую неприкосновенность.

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