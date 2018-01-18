USD:  28.53  28.84   EUR:  34.68  35.26  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Канада продлила программу подготовки ВСУ до 2019 года

18.01.2018 16:55
По словам Петра Порошенко, во время работы миссии обучение с военнослужащими Канады прошли более 5 тысяч военнослужащих ВСУ
Канада продлила программу подготовки ВСУ до 2019 года
Петр Порошенко и Жюли Пайет (фото - twitter.com/poroshenko)

Канада продлила мандат военной миссии ЮНИФАЕР по подготовке украинских военных до 2019 года. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Twitter.

"Мы особенно ценим решение Канады продлить мандат военной миссии ЮНИФАЕР до 2019 года. Во время работы миссии обучение с военнослужащими Канады прошли более 5 тысяч военнослужащих ВСУ. Это - вклад в профессиональную подготовку украинских военных", - заявил Порошенко.

Смотрите также: Как Канада помогает Украине: фоторепортаж с Яворовского полигона

Осенью 2015 года Канада направила в Украину 200 военных инструкторов, которые должны были обучать украинских военных до 31 марта 2017 года.

В конце февраля 2016 года миссия канадских инструкторов по тренировке ВСУ была продлена на год.

Читайте также: Рада дала добро на допуск в Украину вооруженных сил стран НАТО

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- топовые новости дня в одном письме

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 