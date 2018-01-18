Канада продлила программу подготовки ВСУ до 2019 года
Канада продлила мандат военной миссии ЮНИФАЕР по подготовке украинских военных до 2019 года. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Twitter.
"Мы особенно ценим решение Канады продлить мандат военной миссии ЮНИФАЕР до 2019 года. Во время работы миссии обучение с военнослужащими Канады прошли более 5 тысяч военнослужащих ВСУ. Это - вклад в профессиональную подготовку украинских военных", - заявил Порошенко.
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Осенью 2015 года Канада направила в Украину 200 военных инструкторов, которые должны были обучать украинских военных до 31 марта 2017 года.
В конце февраля 2016 года миссия канадских инструкторов по тренировке ВСУ была продлена на год.
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