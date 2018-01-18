Депутаты снова отказались включать антикорсуд в повестку дня

Спикер парламента дважды ставил документ на голосование на вечернем заседании

Верховная Рада Украины снова не смогла включить в повестку сессии законопроект №7440 о Высшем антикоррупционном суде и альтернативные, передает корреспондент LIGA.net.

Спикер парламента дважды ставил документ на голосование. Первый раз за него отдали голоса 200 депутатов, во второй - 204, при необходимых 226.

На утреннем заседании за включение в повестку дня законопроекта №7440 проголосовали 183 депутата.

Международный валютный фонд раскритиковал законопроект о Высшем антикоррупционном суде (ВАС) №7440, внесенный в парламент Порошенко.

Позицией Банковой по этому вопросу недовольны также и в Евросоюзе.

22 декабря 2017 года Порошенко внес в Раду законопроект о Высшем антикоррупционном суде. Позднее был опубликован его текст.

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