ССО до 2020 года перейдут на стандарты НАТО - генерал-лейтенант

Процесс формирования Сил спецопераций состоит из четырех этапов, и последний должен быть завершен в 2020 году

До 2020 года Силы специальных операций полностью перейдут на стандарты НАТО. Об этом заявил командующий ССО генерал-лейтенант Игорь Лунев в эфире АрміяFm.

5 января 2016 года был подписан приказ о создании командования и назначения командующего. Концепция создания Сил спецопераций утверждена министром обороны и предусматривает несколько этапов.

"На первом этапе было сформировано командование и комплект воинских частей, создан учебно-тренировочный центр. На втором этапе мы провели реорганизацию этих воинских частей, которых собрали в один комплект, перевели их на штаты, соответствующие нормам НАТО. В начале 2018-го мы начали выполнять третий этап - синхронизация этапа подготовки оперативной и боевой по соответствующим стандартам. Уже сегодня в воинских частях проводятся занятия под руководством инструкторов из США. Конечная цель - перейти на стандарты планирования и применения", - рассказал Лунев.

Он уточнил, что конечный, четвертый этап, должен закончиться в 2020 году, и он предусматривает полную готовность к выполнению всего спектра задач по стандартам НАТО.

Бойцы ССО уже выполняют задачи в зоне проведения АТО на ротационный основе. "Планово весь личный состав проходит через АТО и приобретает соответствующий опыт", - добавил генерал-лейтенант.

"Два месяца назад закончились международные соревнования в Великобритании, в которых участвовало 140 команд со всего мира. Наша команда заняла второе место - это говорит об уровне подготовки", - подытожил Лунев.

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