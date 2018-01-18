Освобождение заложников: Киев и ОРДЛО обменялись списками

Следующее освобождение должно произойти в кратчайшие сроки, считают представители Украины на переговорах в Минске

Правительство и представители ОРДЛО обменялись списками удерживаемых лиц. Об этом в Facebook по итогам встречи трехсторонней контактной группы в Минске сообщила пресс-секретарь представителя Украины Дарка Олифер.

"Освобождение заложников является основным направлением работы гуманитарной подгруппы. В этом году стороны уже обменялись списками удерживаемых лиц. Считаем, что следующее освобождение должно произойти в кратчайшие сроки", - написала Олифер.

По ее словам, в 2018 году приоритетом остается политика безопасности. Задача №1 - обеспечение всеобъемлющего и устойчивого режима прекращения огня.

"Украинская сторона и в дальнейшем будет требовать вывода иностранных военных формирований с территории Донбасса и возвращения НВФ ОРДЛО к линии разграничения, установленной Меморандумом от 19 сентября 2014 года", - отметила пресс-секретарь Леонида Кучмы.

Кроме того, Украина в Минске подняла вопрос необходимости обеспечения полного, беспрепятственного и безопасного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории ОРДЛО, включая неподконтрольный Украине участок украинско-российской границы.

Также украинская сторона ожидает содержательного обсуждения в Минске модальностей возвращения Украине контроля над границей с РФ в Донецкой и Луганской областях. "С этой целью будем продвигать создание соответствующей рабочей подгруппы", - отметила Олифер.

27 декабря 2017 года в ходе масштабного обмена на подконтрольную Украине территорию были переправлены 73 заложника, боевикам Киев отдал 233 запрашиваемых ими лиц. Одна из освобожденных - 74-я - приняла решение остаться с семьей на временно неподконтрольной территории.

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