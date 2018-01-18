Луценко рассказала, когда Рада вернется к закону об антикорсуде

Вероятно, будет создана рабочая группа "для выработки основных тезисов, которые объединят зал во время голосования"

Депутаты будут пытаться включить законопроект об антикоррупционном суде уже на следующей сессии парламента. Об этом на своей странице в Facebook написала представитель президента в Раде Ирина Луценко.

"По закону об антикоррупционном суде. Следующую сессию мы начнем с включения его в повестку дня. Далее начнется серьезная работа депутатского корпуса", - написала Луценко.

По ее словам, вероятно, будет создана рабочая группа "для выработки основных тезисов, которые объединят зал во время голосования".

"Конечно, будут учтены рекомендации Венецианской комиссии, МВФ. Будем искать консенсус и, конечно, законопроект будет в той или иной степени изменен. Но закон об антикоррупционном суде будет принят", - отметила Луценко.

По ее мнению, сам суд сможет заработать примерно через полгода.

Напомним, сегодня народные депутаты с трех попыток не смогли включить президентский законопроект об антикоррупционном суде в повестку дня.

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