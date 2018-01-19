МВФ напомнил Украине об антикорсуде: Лагард поговорит с Порошенко
Несмотря на недавние заявления Администрации президента о том, что поданный в Верховную Раду законопроект Петра Порошенко об Антикоррупционном суде не требует доработок, Международный валютный фонд настаивает - некоторые его положения все-таки нуждаются в пересмотре. Об этом на брифинге вчера, 18 января, говорил начальник департамента коммуникаций Фонда Джерри Райс.
"Письмо... которое было отправлено властям, выражает обеспокоенность персонала МВФ по поводу соответствия нескольких положений законопроекта (об антикорсуде, - ред.) обязательствами Украины и рекомендациями Венецианской комиссии. Мы надеемся, что власти примут во внимание обеспокоенность МВФ, и в законопроект будут внесены правки между чтениями в парламенте", - сказал он.
Ранее руководство Фонда направило главе Администрации президента Игорю Райнину письмо, в котором призвало Банковую подать в Верховную Раду законопроект об антикорсуде в исправленном в соответствии с рекомендациями варианте. В АП заявили, что внесенный документ №
Чиновник МВФ, однако, напомнил, что с учетом влияния на макроэкономические показатели создание ВАС по рекомендациям Венецианской комиссии "с самого начала было весомой частью программы сотрудничества МВФ-Украина".
Тема дня: Антикорсуд - пойдет ли власть наперекор МВФ
Также Райс объявил о том, что на полях Всемирного экономического форума в Давосе, который состоится на следующей неделе, директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард обсудит с Порошенко различные темы, в том числе ситуацию с созданием ВАС.
"Мадам Лагард и президент Порошенко планируют встретиться в Давосе, что они уже делали во время предыдущих форумов. Что они будут обсуждать? Это уж они сами решат. Думаю, они обсудят последние события и перспективы реформ в Украине, особенно те, которые помогут проложить путь для завершения программы (поддержки со стороны МВФ, - ред.). Полагаю, это будет сутью из разговора", - пояснил Райс.
Читайте аналитику: Что не так с Антикоррупционным судом Порошенко
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
13:31
-
17.01.18
12:45
-
08:30
-
13:40
-
13:21
Новости партнеров
- 127401
- 75258
- 31838
- 28303
- 26510