МВФ напомнил Украине об антикорсуде: Лагард поговорит с Порошенко

Встреча директора-распорядителя Международного валютного фонда с президентом состоится на полях Всемирного экономического форума в Швейцарии

Несмотря на недавние заявления Администрации президента о том, что поданный в Верховную Раду законопроект Петра Порошенко об Антикоррупционном суде не требует доработок, Международный валютный фонд настаивает - некоторые его положения все-таки нуждаются в пересмотре. Об этом на брифинге вчера, 18 января, говорил начальник департамента коммуникаций Фонда Джерри Райс.

"Письмо... которое было отправлено властям, выражает обеспокоенность персонала МВФ по поводу соответствия нескольких положений законопроекта (об антикорсуде, - ред.) обязательствами Украины и рекомендациями Венецианской комиссии. Мы надеемся, что власти примут во внимание обеспокоенность МВФ, и в законопроект будут внесены правки между чтениями в парламенте", - сказал он.

Ранее руководство Фонда направило главе Администрации президента Игорю Райнину письмо, в котором призвало Банковую подать в Верховную Раду законопроект об антикорсуде в исправленном в соответствии с рекомендациями варианте. В АП заявили, что внесенный документ № 7440 "разработан в соответствии с Конституцией и по рекомендациям Венецианской комиссии", а Порошенко добавил, что после голосования в первом чтении будет время для его усовершенствования.

Чиновник МВФ, однако, напомнил, что с учетом влияния на макроэкономические показатели создание ВАС по рекомендациям Венецианской комиссии "с самого начала было весомой частью программы сотрудничества МВФ-Украина".

Тема дня: Антикорсуд - пойдет ли власть наперекор МВФ

Также Райс объявил о том, что на полях Всемирного экономического форума в Давосе, который состоится на следующей неделе, директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард обсудит с Порошенко различные темы, в том числе ситуацию с созданием ВАС.

"Мадам Лагард и президент Порошенко планируют встретиться в Давосе, что они уже делали во время предыдущих форумов. Что они будут обсуждать? Это уж они сами решат. Думаю, они обсудят последние события и перспективы реформ в Украине, особенно те, которые помогут проложить путь для завершения программы (поддержки со стороны МВФ, - ред.). Полагаю, это будет сутью из разговора", - пояснил Райс.

Читайте аналитику: Что не так с Антикоррупционным судом Порошенко

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.