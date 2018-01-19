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Оппоблок заблокировал подписание закона о деоккупации Донбасса

19.01.2018 15:18
Рада может отклонить зарегистрированный Оппоблоком проект об отмене принятия закона только уже на восьмой сессии, то есть с 6 февраля
Оппоблок заблокировал подписание закона о деоккупации Донбасса
Иллюстративное фото: пресс-служба Минобороны

Депутаты от Оппозиционного блока сегодня, 19 января, внесли в Верховную Раду проект постановления об отмене принятия закона о деоккупации и реинтеграции временно оккупированных районов Донбасса №7163-П, о чем свидетельствует информация на сайте парламента.

Подписать принятый закон и передать его на подпись президенту спикер Андрей Парубий сможет после отклонения депутатами этого проекта, а это может произойти только уже на следующей, восьмой сессии Рады, которая стартует 6 февраля 2018 года.

Инициаторами проекта постановления №7163-П выступили нардепы от Оппоблока Юрий БойкоАлександр Вилкул и Михаил Папиев. Текст документа на сайте парламента пока отсутствует.

18 января 2018 года Рада приняла закон о деоккупации и реинтеграции временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Парламент, в частности, законодательно признал Россию агрессором и оккупантом, а также одобрил решение президента об использовании ВСУ для освобождения ОРДЛО от кремлевских наемников. Оппоблок был единственной фракцией, давшей голоса против закона.

В МИД РФ утверждают, что закон о деоккупации "полностью противоречит минским соглашениям".

Тема дня: Защита вместо АТО, Россия - агрессор и оккупант

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ЛIГАБiзнесIнформ
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