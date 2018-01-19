Айвазовская объяснила, какие выгоды получает Минск как площадка

Место проведения встреч в Минске должно соответствовать трем базовым критериям, отметила представитель Украины в политической подгруппе ТКГ

Беларусь получает политическую и репутационную выгоду от предоставления площадки в Минске для проведения заседаний трехсторонней контактной группы по Донбассу. Об этом у себя в Facebook заявила представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы Ольга Айвазовская, отвечая на вопрос о возможном изменении места проведения консультаций в формате ТКГ по Донбассу.

"Принимающая сторона получает политическую и репутационную выгоду от самого процесса, каким бы успешным или неуспешным он был содержательно", - подчеркнула Айвазовская, уточнив, что ее мнение исключительно персональное.

"Место проведения таких встреч должно соответствовать трем базовым критериям, а именно, политическая нейтральность принимающей стороны ко всем участникам, логистическое удобство и гарантии безопасности как физической, так и политико-информационной", - отметила Айвазовская.

Она добавила, что по логистике в Минск добраться очень удобно.

"Из Киева на самолете 50 минут лететь. Невмешательство в сам процесс белорусы обеспечили, как и организационно способствуют сторонам. Вот по безопасности - вопрос. Точнее, не достаточным есть ощущение самой безопасности, по крайней мере, у меня персонально. Не всегда это зависит от минских властей, скорее, накладывается контекст отсутствия российско-белорусской границы и дружественного государства со всеми последствиями", - подчеркнула Айвазовская.

Она считает, что свою полную нейтральность Беларусь могла бы подтвердить в ООН во время следующих голосований по резолюции по Крыму и нарушений прав человека.

19 января президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что его коллега Дональд Трамп предложил поменять место переговоров о Донбассе.

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