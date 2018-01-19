За госизмену в Украине разыскивают 63 человека

В 2017 году правоохранители расследовали 149 уголовных производств, открытых по статье о госизмене

По подозрению в совершении государственной измены, предусмотренной ст. 111 УК, по состоянию на 31 декабря 2017 года в розыске находятся 63 человека. Об этом 112.ua сообщили в СБУ в ответ на информационный запрос.

Согласно сообщению, органы безопасности в 2017 году расследовали 149 уголовных производств, открытых по статье о госизмене.

5 января в СБУ сообщили, что установили факт пребывания в Киеве пособника российских оккупантов, бывшего так называемого министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевского. Как утверждают в спецслужбе, псевдочиновник "непосредственно участвовал в создании незаконных органов власти на временно оккупированном полуострове". По временному месту жительства Михальчевского в столице проведен обыск в рамках уголовного производства по ст. 110 (сепаратизм) и 111 УК (госизмена). В тот же день ему сообщили о подозрении в госизмене.

8 января Михальчевского арестовали сроком на один месяц.

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