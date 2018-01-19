Трех поляков осудили за уничтожение украинского флага

Каждый из них заплатит штраф в размере 300 злотых (около $80)

Трех поляков, которые в сентябре прошлого года в городе Свидница сорвали украинский флаг, потоптали и вытерли об него обувь, суд обязал возместить владельцу стоимость флага, а также заплатить штраф. Об этом сообщает Польское радио.

Приговор 20-летней Катажине С., 21-летней Марте В. и 25-летнему Анджею Б. вынес районный суд.

За уничтожение украинского флага они должны заплатить фирме по посредничеству труда 150 злотых. Каждый из них заплатит также 300 злотых штрафа (около $80), сообщило издание.

Польская полиция выдвинула задержанным обвинения в "краже и уничтожении имущества", а не в надругательстве над государственными символами, так как флаг был вывешен частным лицом, а не органом власти, поэтому, как считают в полиции, "над флагом не было совершено надругательство".

Как напоминает издание, в сентябре прошлого года трое молодых людей сняли украинский флаг, вывешенный над входом в Судетскую промышленно-торговую палату агентством по трудоустройству Smart Work, бросили его на землю и вытерли об него ноги.

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