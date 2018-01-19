Нищук назначил жену Порошенко главой культурного фонда
Министр культуры Евгений Нищук назначил главой Украинского культурного фонда жену президента Украины Марину Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.
"19 декабря министр культуры Украины Евгений Нищук назначил председателем Украинского культурного фонда Марина Порошенко", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за ее кандидатуру единогласно проголосовали все члены Наблюдательного совета Фонда.
В ходе своего выступления Марина Порошенко заявила, что Культурный фонд будет способствовать модернизации сектора культуры, поддерживать культурное развитие общин в условиях децентрализации, интегрировать национальную идею внутри страны, стимулировать развитие креативного молодого поколения, поддерживать старты культурных и художественный проектов через систему прозрачных конкурсов, развивать научно-исследовательскую деятельность художественного сообщества, а также сотрудничать с украинской диаспорой и формировать положительный имидж Украины в мире.
В ходе обсуждения деятельности фонда было объявлено о конкурсном отборе на должность исполнительного директора фонда, который продлится с 22 января по 2 февраля.
Напомним, согласно закону об Украинском культурном фонде, он будет заниматься экспертным отбором, финансированием и мониторингом выполнения культурных и художественных проектов, предоставлять гранты и стипендии.
Фонд является бюджетным учреждением. Его главой может быть назначено лицо, которое является специалистом в сфере культуры, имеет безупречную деловую репутацию, высокий общественный авторитет, свободно владеющий государственным и иностранным языком, являющимся одним из официальных языков Совета Европы.
Как известно, Марина Порошенко по образованию является медиком-кардиологом.
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