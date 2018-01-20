Украине необходимы реформы для получения поддержки МВФ - Миклош
Украина не сможет выполнять свои долговые обязательства без сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), а потому должна выполнить свои обязательства в проведении реформ, в том числе, по части создания Антикоррупционного суда. Об этом заявил глава Стратегической группы советников по поддержке реформ в Украине Иван Миклош в эфире 5 канала.
"Это нормально в демократических странах, когда политики перед выборами не хотят делать реформы, потому что люди реформ боятся. Но в 2018 году нужно, чтобы реформы продолжались. Потому что Украина - в ситуации, когда без реформ не будет прогресса, а люди нуждаются в прогрессе. Так как (без реформ - ред.) Украина не сможет финансировать свои обязательства без программы валютного фонда, а значит - необходимо, чтобы были выполнены эти обязательства (о проведении реформ - ред.)", - сказал Миклош.
По его словам, важнейшим обязательством Украины перед МВФ является проведение антикоррупционной реформы и принятие законопроекта об Антикоррупционном суде, который, как он считает, "скоро будет".
Миклош сказал, что эти условия валютного фонда должны быть выполнены весной, "до конца мая, чтобы не создать проблемы в этом финансировании".
Также он отметил, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) "работает хорошо". Он уверен, что впервые в истории Украины, "после Евромайдана страна меняется, система меняется".
"Но не только нужно иметь какой-то антикоррупционный суд - надо иметь такой суд, который будет работать. И не только по названию антикоррупционный, а тот, который будет бороться с большой коррупцией", - резюмировал он.
18 января начальник департамента коммуникаций Фонда Джерри заявил, что, несмотря на недавние заявления Администрации президента о том, что поданный в ВР законопроект Петра Порошенко об Антикоррупционном суде не требует доработок, Международный валютный фонд настаивает - некоторые его положения все-таки нуждаются в пересмотре.
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