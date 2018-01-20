В Донецкой области бывший боевик добровольно сдался полиции

По информации полиции, в 2014 году он дежурил на блокпосту боевиков возле "без оружия и в гражданской одежде"

В городе Лиман Донецкой области добровольно сдался полиции бывший сообщник контролируемых Кремлем боевиков, который скрывался на протяжении трех лет. Об этом сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Донецкой области.



"В Лимане бывший сообщник боевиков добровольно сдался полиции. Почти три года житель района, 1986 года рождения, скрывался и не решался обратиться к правоохранителям. Но жить в постоянном "ожидании" ему надоело, и он решил получить шанс на новую жизнь", - говорится в сообщении.



Также сказано, что, согласно закону, если участник незаконного вооруженного формирования не совершал тяжких преступлений и сдался добровольно, то после тщательной проверки он может избежать уголовной ответственности.



Отмечается, что 31-летний житель села Новоселовка в 2014 году дежурил на блокпосту боевиков возле село Дробышево "без оружия и в гражданской одежде". Он проверял машины, багаж и документы людей.



Сообщается, что он сбежал от террористов и после восстановления контроля украинской власти над северной частью Донбасса решил "отсиживаться дома, скрывая свое прошлое".



Экс-сообщник боевиков воспользовался программой Службы безопасности Украины "Тебя ждут дома". Против него открыто уголовное дело, а он сам сотрудничает со следствием.



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