Данилюк: Моя задача - обеспечить сохранность "денег Януковича"
Конфискованные деньги экс-президента Януковича должны быть в сохранности и нужно обеспечить эффективность их использования. Об этом сказал министр финансов Александр Данилюк в интервью zn.ua.
"Я очень не хочу, чтобы сейчас, под общее улюлюканье, кто-то на факте конфискации построил политическую карьеру, а конфискованные деньги в итоге растворились", - сказал министр.
Данилюк сказал, что если с деньгами что-то случится, то личную ответсвтенность будет нести генеральный прокурор.
"Как министр финансов, я бы ему очень рекомендовал сейчас не искать виноватых, а делать все возможное, чтобы эти деньги остались в госбюджете, так как в противном случае просто скандалом дело не закончится", - отметил министр.
Данилюк предлагает за счет части денег погасить задолженность перед бизнесом за переплаты по налогу на прибыль. Он отметил, что президент тоже поддерживает такой вариант. А еще часть денег нужно инвестировать в оборону, считает он.
В ГПУ ранее говорили, что офшорные фирмы могут отсудить конфискованные деньги экс-президента Януковича.
Al Jazeera опубликовала засекреченное решение Краматорского райсуда, которое подробно описывает схему вывода окружением Януковича $1,5 млрд из Украины. Одним из участников схемы была компания ICU, которую в том время возглавляла Валерия Гонтарева.
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