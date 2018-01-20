Тука: Надеюсь, следующих заложников освободят в феврале

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий сказал, когда может проийти следующий этап освобождения заложников

Следующий этап освобождения украинцев, находящихся в заложниках у боевиков в Донбассе, может произойти в феврале или в марте. Такое мнение в эфире телеканала NewsOne высказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

"Я очень надеюсь, что речь идет о февраль-марте, скорее даже о феврале. Такое у меня ощущение и предчувствие", - сказал Тука.

Напомним. 18 января пресс-секретарь представителя Украины Дарка Олифер по итогам переговоров в Минске сообщила, что правительство Украины и представители ОРДЛО обменялись списками удерживаемых лиц.

27 декабря 2017 года в ходе масштабного обмена на подконтрольную Украине территорию были переправлены 73 заложника, боевикам Киев отдал 233 запрашиваемых ими лиц. Одна из освобожденных - 74-я - приняла решение остаться с семьей на временно неподконтрольной территории.

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