Тука: Надеюсь, следующих заложников освободят в феврале
Следующий этап освобождения украинцев, находящихся в заложниках у боевиков в Донбассе, может произойти в феврале или в марте. Такое мнение в эфире телеканала NewsOne высказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.
"Я очень надеюсь, что речь идет о февраль-марте, скорее даже о феврале. Такое у меня ощущение и предчувствие", - сказал Тука.
Напомним. 18 января пресс-секретарь представителя Украины Дарка Олифер по итогам переговоров в Минске сообщила, что правительство Украины и представители ОРДЛО обменялись списками удерживаемых лиц.
27 декабря 2017 года в ходе масштабного обмена на подконтрольную Украине территорию были переправлены 73 заложника, боевикам Киев отдал 233 запрашиваемых ими лиц. Одна из освобожденных - 74-я - приняла решение остаться с семьей на временно неподконтрольной территории.
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