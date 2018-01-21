USD:  28.61  28.91   EUR:  34.84  35.44  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Порошенко помиловал осужденную для продолжения обмена пленными

21.01.2018 13:39
Глава государства помиловал осужденную за тяжкое преступление женщину для дальшейшего освобождения заложников боевиков в Донбассе
Порошенко помиловал осужденную для продолжения обмена пленными
Фото: пресс-служба АП

Президент Украины Петр Порошенко помиловал осужденную за тяжкое преступление женщину для будущего обмена пленными. Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

"На днях президент помиловал одну женщину, которая в молодом возрасте совершила тяжкое преступление, сама себя ранила, у нее ампутированы конечности и ребенок на руках", - рассказала Геращенко.

По ее словам, женщина написала письмо Порошенко, в котором покаялась в преступлении, признала вину и просила помиловать, ради маленького ребенка. "Это жест гуманизма и доброй воли, который, мы надеемся, будет способствовать продолжению освобождения наших заложников в ОРДЛО и мы рассчитываем на освобождение украинских военных", - написала Геращенко.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- cамые яркие фото дня в Instagram

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 