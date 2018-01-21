Порошенко помиловал осужденную для продолжения обмена пленными
Президент Украины Петр Порошенко помиловал осужденную за тяжкое преступление женщину для будущего обмена пленными. Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.
"На днях президент помиловал одну женщину, которая в молодом возрасте совершила тяжкое преступление, сама себя ранила, у нее ампутированы конечности и ребенок на руках", - рассказала Геращенко.
По ее словам, женщина написала письмо Порошенко, в котором покаялась в преступлении, признала вину и просила помиловать, ради маленького ребенка. "Это жест гуманизма и доброй воли, который, мы надеемся, будет способствовать продолжению освобождения наших заложников в ОРДЛО и мы рассчитываем на освобождение украинских военных", - написала Геращенко.
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