Порошенко помиловал осужденную для продолжения обмена пленными

Глава государства помиловал осужденную за тяжкое преступление женщину для дальшейшего освобождения заложников боевиков в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко помиловал осужденную за тяжкое преступление женщину для будущего обмена пленными. Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.



"На днях президент помиловал одну женщину, которая в молодом возрасте совершила тяжкое преступление, сама себя ранила, у нее ампутированы конечности и ребенок на руках", - рассказала Геращенко.



По ее словам, женщина написала письмо Порошенко, в котором покаялась в преступлении, признала вину и просила помиловать, ради маленького ребенка. "Это жест гуманизма и доброй воли, который, мы надеемся, будет способствовать продолжению освобождения наших заложников в ОРДЛО и мы рассчитываем на освобождение украинских военных", - написала Геращенко.