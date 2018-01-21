Состоялась передача женщины, помилованной Порошенко
21.01.2018 18:10
На КПВВ Майорск состоялась передача женщины, помилованной Порошенко ради продолжения освобождения заложников
Ирина Геращенко
На КПВВ Майорск состоялась передача женщины, помилованной президентом Петром Порошенко. Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.
"Как только что проинформировали офис президента и представители СБУ, на КПВВ Майорск состоялась передача женщины, накануне помилованной президентом ради продолжения процесса освобождения заложников", - написала Геращенко.
Ранее вице-спикер рассказывала, что женщина в молодом возрасте совершила тяжкое преступление. Она написала письмо главе государства, в котором покаялась в преступлении, признала вину и просила помиловать ради ребенка.
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