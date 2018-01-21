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Состоялась передача женщины, помилованной Порошенко

21.01.2018 18:10
На КПВВ Майорск состоялась передача женщины, помилованной Порошенко ради продолжения освобождения заложников
Состоялась передача женщины, помилованной Порошенко
Ирина Геращенко

На КПВВ Майорск состоялась передача женщины, помилованной президентом Петром Порошенко. Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

"Как только что проинформировали офис президента и представители СБУ, на КПВВ Майорск состоялась передача женщины, накануне помилованной президентом ради продолжения процесса освобождения заложников", - написала Геращенко.

Ранее вице-спикер рассказывала, что женщина в молодом возрасте совершила тяжкое преступление. Она написала письмо главе государства, в котором покаялась в преступлении, признала вину и просила помиловать ради ребенка.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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