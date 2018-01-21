Бесчеловечность и жестокость: МИД требует допуска врачей к Балуху

Таким образом она отреагировала на очередное сообщение журналистов, что Балух не получает медицинской помощи.

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4 августа 2017 года фейковый суд приговорил Балуха к трем годам и семи месяцам тюрьмы. В октябре так называемый Верховный суд Крыма вернул дело против украинца в суд первой инстанции для повторного рассмотрения. По мнению правозащитников, оккупанты преследуют Балуха из-за его проукраинской позиции, а именно из-за флага Украины, установленного на его доме.

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