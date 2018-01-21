Бесчеловечность и жестокость: МИД требует допуска врачей к Балуху
21.01.2018 21:58
Украинский политзаключенный в оккупированном Крыму не получает необходимой медицинской помощи
Владимир Балух (фото - скриншот видео)
Министерство иностранных дел Украины требует от оккупантов в Крыму, чтобы они допустили врачей к украинскому политзаключенному Владимиру Балуху, которого незаконно держат в симферопольском СИЗО. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в Twitter.
"Не предоставлять медицинскую помощь - бесчеловечность и жестокость. Требуем от РФ допустить врачей к политзаключенному Балуху", - отметила она.
"Не предоставлять медицинскую помощь - бесчеловечность и жестокость. Требуем от РФ допустить врачей к политзаключенному Балуху", - отметила она.
Таким образом она отреагировала на очередное сообщение журналистов, что Балух не получает медицинской помощи.
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4 августа 2017 года фейковый суд приговорил Балуха к трем годам и семи месяцам тюрьмы. В октябре так называемый Верховный суд Крыма вернул дело против украинца в суд первой инстанции для повторного рассмотрения. По мнению правозащитников, оккупанты преследуют Балуха из-за его проукраинской позиции, а именно из-за флага Украины, установленного на его доме.
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