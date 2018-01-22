Лавров увидел в мире "беспрецедентную заряженность на русофобию"

"Все приличия отброшены в сторону", сетует глава российской дипломатии, рассказывая о кремлевском видении ситуации с Донбассом и санкциями Запада

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в очередной раз списал противостояние Запада и РФ на "русофобию", которая якобы охватила цивилизованный мир. Об этом он рассказал в интервью прокремлевскому изданию Коммерсант.

Один из архитекторов кремлевской пропаганды вновь повторил мнение руководства РФ, что "санкции вводятся абсолютно безосновательно", и что "российскую политику эти санкции изменить не смогут". По словам Лаврова, ситуация сейчас хуже, чем в годы холодной войны.

"Заряженность на русофобию действительно беспрецедентна. Такого не было во времена холодной войны. Там были какие-то правила, взаимные приличия. Сейчас все приличия отброшены в сторону", - возмущается глава МИД России.

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По его словам, введению миротворцев ООН в Донбассе "мешает только одно" - никто не хочет обсуждать конкретно предложения Кремля по этой миссии (которая состоит в охране миротворцами сотрудников ОБСЕ, а не полном занятии ОРДЛО и контроле границы Украина-РФ на востоке, - ред.).

Лавров также утверждает, что амнистия Киева боевикам, по мнению Москвы, должна "покрывать все, что было с обеих сторон".

"Но когда нам говорят, что они все это сделают - проведут амнистию, дадут особый статус и организуют выборы, но сначала нужно отдать международным силам весь этот район, чтобы они там "заказывали бал", это не пройдет... Я считаю, что те, кто продвигает такую концепцию, просто хотят задушить эти две территории... Украинская сторона говорит: давайте сначала обеспечим полную безопасность, включая выход на границу, а потом будем все это решать. Мы им все эти годы объясняем, что полный контроль Украины над этой частью границы с РФ является последним пунктом минских договоренностей", - заподозрил он Украину в двойной игре.

То, что на Западе не возмущаются недавним принятием Верховной Радой "закона о Донбассе", Лавров объясняет тем, что, "взяв под свое крыло эту власть, Запад уже не может публично выступать с критикой того, что делают его подопечные".

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Вспоминая о событиях весны 2014 года, когда РФ ввела войска и захватила при помощи коллаборационистов Крым, глава МИД страны-оккупанта отметил, говоря о массовой акции крымских татар и проукраинских граждан полуострова, что "Верховный совет был просто в окружении бесчинствующих молодчиков", и повторил другой фейк о "поездах дружбы", которые Дмитрий Ярош посылал в Крым".

Лавров также назвал события Майдана "историей предательства Запада по отношению к международному праву" и "европейским позором".

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