В Страсбурге сегодня открывается зимняя сессия ПАСЕ

Сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы продлится с 22 до 26 января 2018 года

Сегодня в Страсбурге начнет свою работу Парламентская ассамблея Совета Европы. Об этом сообщает Укринформ.

Украинскую делегацию возглавляет народный депутат Владимир Арьев.

Сессия продлится с 22 до 26 января, в повестке дня дебаты по различным вопросам, выступления высокопоставленных должностных лиц, избрание председателя ПАСЕ и комиссара СЕ по правам человека.

22 января будет проголосован и назван новый глава ПАСЕ, состоятся дебаты о росте исламофобии, антисемитизма и ксенофобии в Европе, израильско-палестинском мирном процессе.

23 января перед ПАСЕ выступит генеральный секретарь Турбьерн Ягланд. Состоится первый раунд избрания нового комиссара СЕ по правам человека и судей ЕСПЧ, дебаты на тему защиты и продвижения региональных языков и языков национальных меньшинств, по результатам которой ПАСЕ будет голосовать резолюцию и рекомендации.

Также перед ПАСЕ выступит крон-принцесса Дании и будет заслушан доклад на тему "Гуманитарные последствия войны в Украине".

"По этому докладу состоятся дебаты, и будет проголосована резолюция и рекомендации", - отмечается в сообщении.

24 января второй раунд избрания Комиссара СЕ по правам человека и судей ЕСПЧ, дебаты по созданию основ современного управления спортом, эффективного футбольного менеджмента, выступления президента Армении, премьер-министра Дании.

25 января будет заслушан годовой отчет комиссара СЕ по правам человека Нила Муйжниекса. Запланированы дебаты о защите детей в вооруженных конфликтах, по результатам которых будет принята резолюция, перед парламентариями выступит президент Австрии. Также будет представлен обзор выполнения обязательств Эстонией, Грецией, Венгрией и Ирландией.

В последний день сессии, 26 января, пройдут дебаты по двум темам: о юридическом иммунитете международных организаций и усилении международного регулирования против продажи средств пыток.

Россия не будет направлять свою делегацию на январскую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

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