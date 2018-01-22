Отказавшегося ехать к боевикам экс-мэра Торецка судят в Славянске

Прокуратура настаивает на взятии бывшего мэра города в Донецкой области Владимира Слепцова под стражу

Бывшего мэра Торецка Владимира Слепцова, который во время освобождения украинских заложников отказался возвращаться на территорию временно оккупированного Донбасса, продолжают судить в Славянске по обвинению в сепаратизме. Об этом сообщает Украинская правда.

22 января в Славянском городском районном суде должны были продолжиться слушания по делу 70-летнего Слепцова. Однако из-за отсутствия адвокатов обвиняемого суд перенесли на 29 января.

Прокуратура подала ходатайство и будет настаивать на взятии Слепцова под стражу.

"Мы настаиваем на том, чтобы Слепцов и дальше находился под стражей. Отмена меры пресечения была связана с выполнением минских соглашений. Но обвиняемый продолжает находиться на нашей территории, обмен с его участием не состоялся", - сказал прокурор отдела наблюдения Донецкой области Артур Колмаков.

"Он нарушил договоренности. Зачем он подписал письменное соглашение (об обмене и переезде на территорию ОРДО, - ред.), непонятно", - добавил он.

В комментарии сам Слепцов заявил, что не признает свою вину.

По его словам, сессия горсовета 15 апреля 2014 года, на которой было принято решение о поддержке псевдореферендума боевиков, проходила под давлением вооруженных людей, а сам он "лишь пытался не допустить беспорядков в городе".

Слепцов находится с семьей в Торецке. На заседание суда он приехал из больницы, где проходит лечение.

4 января уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская заявила, что Слепцов отказался от обмена и перехода к боевикам в последний момент 27 декабря 2017 года.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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