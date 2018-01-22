Суд заменил экс-прокурору Сусу арест на возможность внести залог

Бывший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры находился под домашним арестом в Хмельницком, однако суд постановил заменить его на залог

Соломенский райсуд Киева изменил меру пресечения бывшему следователю по особо важным делам Генпрокуратуры Дмитрию Сусу с домашнего ареста на залог. Об этом сообщил в комментарии LIGA.net спикер Специализированной антикорупционной прокуратуры Ярослав Гордиевич.

"Действительно, суд изменил Сусу меру пресечения с домашнего ареста на залог в размере 1,762 миллиона гривень", - отметил Гордиевич.

В случае внесения залога, подозреваемый должен прибывать по первому требованию к детективу, прокурору, в суд; не отлучаться из Хмельницкого и Хмельницкой области без разрешения детектива, прокурора или суда. Кроме того, Сус обязан сдать на хранение в миграционную службу свои загранпаспорта. Также он обязан носить электронный браслет слежения.

Избранная мера пресечения действительна до 16 марта 2018 года.

Решение обжалованию не подлежит.

Уволенный из ГПУ Дмитрий Сус был задержан 25 июля в международном аэропорту Борисполь сотрудниками НАБУ и САП по подозрению в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, а также в декларировании ложной информации. На следующий день Сусу объявили о подозрении, а 27 июля суд отправил его под домашний арест.

Прокуроры САП ходатайствовали о 5 млн залога для Суса, аргументируя такую сумму тем, что у экс-чиновника ГПУ достаточно имущества и средств. В начале заседания Сус назвал дело против себя "цирком", заявив, что "господин Сытник (глава НАБУ - ред.) что-то там хочет от него".

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