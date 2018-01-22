Россия хочет с Донбасса начать развал Украины - Климкин

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что сценарий страны-агрессора РФ по Донбассу не пройдет

Россия хочет сохранить в Донбассе свою оккупационную администрацию, провести выборы по своему сценарию и начать с Донбасса развал Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин журналистам на пресс- конференции, передает корреспондент LIGA.net.

"Вчера министр иностранных дел России Лавров сказал, что они хотят сохранить там оккупационную администрацию, как часть своей колонии... Установить особые правила именно для этой оккупационной администрации. Обеспечить, чтобы эта оккупационная администрация сохранялась в будущем. И потом, и это было очень четко сказано, продвигаться к федерализации и фрагментации Украины", - сказал он.

Климкин подчеркнул, что сценарий не пройдет.

"Теперь, я считаю, всем, кому российская пропаганда пыталась затуманить глаза, все понятно. Россия не доверяет ООН и миротворцам ООН, называя их оккупационной администрацией. Хочет сохранить свою колонию, провести выборы под своим протекторатом и начать с Донбасса фрагментацию Украины", - добавил министр.

Лавров то, что на Западе не возмущаются недавним принятием Верховной Радой "закона о Донбассе", объясняет тем, что, "взяв под свое крыло эту власть, Запад уже не может публично выступать с критикой того, что делают его подопечные".

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