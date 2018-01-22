Генсек Совета Европы: РФ должна вернуться в ПАСЕ до 2019 года
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд считает, что, пока РФ не нарушила 4 статьи Европейской конвенции по правам человека, она может быть в составе ПАСЕ. По его словам, Россия должна вернуться к работе в ассамблее до саммита организации, который запланирован в следующем году, сообщает Европейская правда.
Согласно сообщению, на заседании ПАСЕ в Страсбурге Ягланд заявил, что правила ассамблеи должны быть изменены до такого уровня, чтобы "вернуть на борт" все страны-члены организации.
"Гармонизация правил организации - это часть нашей работы ...Достижение этой цели было бы лучшим путем отметить 70 лет основания организации", - заявил он.
По мнению Ягланда, возвращения России будет означать восстановление защиты органов СЕ на территории "всех 47 стран-членов".
Генсек СЕ считает, что Россия и другие "проблемные" страны-члены СЕ должны оставаться в составе организации, пока они не нарушают 4 статьи Европейской конвенции по правам человека: запрет смертной казни, пыток, принудительного труда или рабства, а также внесудебного наказания.
"Это не значит, что все остальное можно нарушать. Если есть нарушения других статей и систематическое нежелание исправлять это - страна-член может обратиться в ЕСПЧ по выполнению страной своих обязательств", - сказал Ягланд.
По мнению генсека СЕ, идея организации заключается в защите людей, несмотря на нарушения конвенции ее членами.
Напомним, с января 2015 года РФ лишена права голоса в ПАСЕ из-за развязанной Кремлем вооруженной агрессии против Украины. В ответ на это российская делегация покинула ассамблею.
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