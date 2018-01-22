Порошенко наградил 86 военных, 36 из них - посмертно
Президент Петр Порошенко подписал указ о награждении государственными наградами 86 военнослужащих, 36 из них - посмертно. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Награды присвоены за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга.
В частности военные награждены орденами "За мужество" различных степеней и Богдана Хмельницкого, а также медалями "За воинскую службу Украине" и "Защитнику Отечества".
Как сообщалось, в 2017 году президент наградил орденами почти две тысячи человек.
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