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Перед встречей с Сурковым Волкер посетит Донбасс и Киев

22.01.2018 19:23
С помощником Путина спецпредставитель США встретится в Дубае 26 января
Перед встречей с Сурковым Волкер посетит Донбасс и Киев
Курт Волкер

Перед встречей с помощником президента РФ Владиславом Сурковым спецпредставитель США по Украине Курт Волкерпосетит Донбасс и Киев. Об этом он сообщил в комментарии Голосу Америки.

Согласно сообщению, 24 января Волкер отправится на восток Украины, а 25-го в Киеве проведет встречи с украинскими должностными лицами. 26 января в Дубае Волкер планирует встретиться с Сурковым.

Во время переговоров стороны обсудят состояние конфликта в Донбассе, перспективы введения и возможный формат миротворческой миссии.

Сегодня глава МИД Павел Климкин заявил, что Волкер встретится с Сурковым в ближайшие дни.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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