Оппозиция Канады призывает Трюдо поддержать "план Маршалла"
Крупнейшая оппозиционная Консервативная партия Канады призывает правительство премьер-министра Джастина Трюдо поддержать Украину в рамках международного "плана Маршалла". Об этом заявил теневой министр обороны Канады Джеймс Безан, передает Укринформ.
"Консервативная партия Канады верит в основанную на принципах международную политику и в соблюдение нашей хорошей традиции относительно предоставления руки помощи тем, кто хочет мира, свободы и безопасности. Мы призываем правительство Трюдо поддержать долгосрочный пакет помощи Украине, предложенный Литвой, в партнерстве с ЕС", - сказал Безан.
Он отметил, что "Канада должна работать вместе с ЕС и НАТО над поддержкой Украины и привлечением власти России к ответственности за ее незаконные действия в Украине"
По его словам, предложенный пакет помощи усилит связи Украины с ее западными партнерами и поможет привлечь крайне необходимые инвестиции для экономического роста в стране и политической реформы в целом.
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