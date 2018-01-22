Геращенко о словах Ягланда об РФ: В Страсбург не доходят новости?

Политик напомнила генсеку СЕ о том, что на оккупированной Россией части Донбасса есть и смертная казнь, и пытки, и принудительный рабский труд

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы в Минске и уполномоченный президента по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Ирина Геращенко высказала возмущение заявлением генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда о необходимости вернуть делегацию страны-агрессора РФ для работы в ПАСЕ. Об этом она заявила на своей странице в Facebook.



"Генсек СЕ Янгланд, которого украинские эксперты назвали самым большим дипломатическим разочарованием 2017 года, в своей речи в ПАСЕ пошел еще дальше, чем обычно, и заявил, что аннексия и оккупация не могут быть основанием для санкций. Мол, только прямое нарушение 4 статьи Европейской конвенции по правам человека, такие, как смертная казнь, пытки, принудительный рабский труд. Неужели в Страсбург не доходят новости из Украины?", - отметила она.



Она подчеркнула, что на оккупированных Россией территориях в Донбассе имели место случаи публичной смертной казни, расстрелы и пытки украинских заложников, а также насилие и принуждение их к рабскому труду и унизительные "парады пленных".



"Так стыдно, что и европейские коллеги делают вид, что этого не знают. Но наша миссия - как бы им ни было неприятно это слышать - каждый раз напоминать и об их лояльности к пыткам, если они это поддерживают", - заявила Геращенко.



По ее словам, эта сессия ПАСЕ будет очень тяжелой, поскольку многие в ЕС желают закрыть глаза на очевидные факты и забывают об основных ценностях - праве на жизнь.



"Но мы, украинская делегация, не собираемся плыть по течению и позволить забыть о Крыме и Донбассе, заговорить эти темы. Мы не позволим закрыть глаза на насилие, изнасилования, истязания, издевательства, незаконное содержание, пытки, неуважение к территориальной целостности и суверенитету, вопиющее нарушение прав человека - все, что стало нормой на оккупированных Россией территориях", - резюмировала она.



Ранее сегодня, 22 января, генсек СЕ Турбьерн Ягланд заявил, что, пока РФ не нарушила 4 статьи Европейской конвенции по правам человека, она может быть в составе ПАСЕ и должна вернуться к работе в ассамблее до саммита организации, который запланирован в следующем году.



Читайте также: Порошенко: Оккупанту неприятно, что оккупацию называют оккупацией



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.