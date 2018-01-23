Какие партии прошли бы в Раду при выборах в декабре-2017: опрос

Если бы досрочные парламентские выборы состоялись примерно за две недели до Нового года, больше 3% голосов (проходной барьер) получили бы 9 политсил

Если бы внеочередные выборы в Верховную Раду состоялись в середине декабря 2017 года, в парламент прошли бы девять партий. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в конце 2017-го Фондом Демократические инициативы им. Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Лидером электоральных симпатий среди политических партий является Батькивщина: за нее готовы отдать свои голоса 12,1% тех, кто намерен принять участие в голосовании (и 8,7% среди всех опрошенных - то есть, вместе с теми, кто еще не определился и не знает, пойдет ли голосовать).

9,2% заявили, что поддерживают БПП Солидарность (6,5% среди всех).

Рейтинг остальных партий следующий:

8,8% (6,7% среди всех) - За життя

7,4% (5,5%) - Гражданская позиция

7,0% (4,8%) - Самопоміч

6,0% (4,6%) - Радикальная партия

6,0% (4,6%) - Оппозиционный блок

4,0% (3,3%) - Слуга народа





1,7% (1,2%) - Рух нових сил

1,6% (1,1%) - Народный фронт

1,2% (0,9%) - Партия простых людей

1,0% (0,8%) - Державницька ініціатива Яроша

Рейтинг остальных партий, согласно опросу, ниже 1%.

Около 17% опрошенных избирателей еще не определились с выбором и/или не знают, пойдут ли голосовать.

Готовы идти на избирательные участки 65% опрошенных украинцев, не собирается этого делать 21% респондентов. 14% еще не определились - идти или не идти.

Опрос проведен 15-19 декабря 2017 года среди 2004 украинцев от 18 лет в рамках проекта МАРТА посольства Королевства Нидерландов. Погрешность не превышает 2,3 %. Исследование не проводилось на временно оккупированных территориях страны.

19 декабря 2017 года группа Рейтинг опубликована исследование, согласно которому лидером электоральных симпатий среди политических партий является партия Батькивщина: за нее готовы отдать свои голоса 16,8% тех, кто определился и намерен принять участие в голосовании. Еще 14,5% заявили, что поддерживают БПП, 9,4% - Оппоблок, 8,9% - партию "За життя", 7,7% - Радикальную партию, 6,8% - Гражданскую позицию, 6,5% - Самопоміч, 5,6% - ВО Свобода.

В те же дни Киевский международный институт социологии опубликовал результаты своего опроса, согласно которому из всех опрошенных украинцев 6,5% проголосовали бы за Батьківщину, 5% - за БПП, 4,1% - за Оппоблок, 3,9% - за партию За життя, 3,8% - за Радикальную партию, 3,3% - за Гражданскую позицию, 2,8% - за Самопоміч, 2% - за ВО Свобода.

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