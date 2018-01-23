НАПК вынесло предписания Сытнику и Семераку

В агентстве напомнили, что предписание является обязательным к выполнению

В НАПК заявили, что заместитель директора НАБУ Гизо Углава внес недостоверные сведения в свою электронную декларацию, а директор Приазовского национального природного парка не передал права управления бизнесом при назначении на должность. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Согласно сообщению, НАПК на своем заседании приняло решение о внесении предписаний директору НАБУ Артему Сытнику по поводу Углавы и министру экологии и природных ресурсов Остапу Семераку, которому подчиняется директор национального парка.

Предписание относительно Углавы внесено по результатам проверки его деклараций за 2015 и 2016 годы.

Так, отмечают в НАПК, в декларации за 2015 г Углава не отразил объект недвижимости, который на конец отчетного периода принадлежал члену его семьи, а в декларацию за 2016 г внес недостоверную информацию о своей зарплате.

Также Углава якобы ненадлежащим отразил в декларациях информацию о стоимости недвижимого имущества в гривне, неверно указал дату приобретения в собственность членом его семьи автомобиля, а также сумму денежных активов этого члена семьи в банке.

В НАПК заявляют, что Углава обязан подать соответствующую декларацию с достоверными сведениями.

Семераку внесено предписание относительно директора Приазовского национального природного парка Дмитрия Воловика в связи с конфликтом интересов. В НАПК установили, что он не передал принадлежащие ему корпоративные права в управление другому лицу в течение 30 дней с момента назначения на должность.

НАПК требует от руководителей НАБУ и Минприроды принять предусмотренные законодательством меры.

В агентстве напомнили, что предписание является обязательным к выполнению. За его невыполнение руководитель несет ответственность, предусмотренную статьей 18846 КоАП. О выполнении предписания должностное лицо, которому оно адресовано, обязано сообщить в НАПК в течение десяти рабочих дней, отметили в агентстве.

17 января Соломенский райсуд Киева на основании протокола НАПК признал Сытника виновным в административном правонарушении и оштрафовал.

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