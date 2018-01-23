Порошенко подписал представление на назначение новых членов ЦИК

Президент отметил, что сейчас запускается процесс обновления состава Центральной избирательной комиссии

Президент Петр Порошенко во время встречи с председателем Верховной Рады Андреем Парубием подписал представление на назначение новых членов Центральной избирательной комиссии. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко также подписал письмо об освобождении от должности членов Центральной избирательной комиссии в связи с окончанием срока их полномочий.

"Сейчас мы запускаем процесс обновления состава ЦИК", - отметил Порошенко.

Президент добавил, что вопрос формирования нового состава Центральной избирательной комиссии обсуждается уже очень давно.

По его словам, фракции очень активно обсуждали его, но процесс подбора кандидатов затянулся.

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"Сегодня я рад, что наконец все фракции, внесли кандидатуры, соответствующие всем критериям. Я их включил в состав", - отметил президент.

Он напомнил, что основным критерием был - новый состав ЦИК. Порошенко отметил, что обсудил вопросы формирования нового состава Центризбиркома с неправительственными и общественными организациями.

По его словам, эти организации поддерживают скорейшее обновление ЦИК.

"Я уверен в том, что мы совместно несем ответственность за качественное проведение и президентских, и парламентских выборов. И поэтому выражаю надежду, что после проведения необходимых процедур и спецпроверок, парламент будет способен быстрее вынести этот вопрос на голосование и помочь сформировать новый состав ЦИК", - подчеркнул Порошенко.

Парубий отметил, что даст поручение, чтобы кандидатуры членов ЦИК подали на спецпроверку. "Напомню, что согласно законодательству она продлится до 15 суток. Это тот срок, который мы успеваем к началу новой сессии", - сказал Парубий.

Он также добавил, что даст поручение профильному комитету "безотлагательно рассмотреть, чтобы уже в феврале можно было выйти на положительное решение обновить ЦИК".

Если бы выборы президента Украины проходили в середине декабря 2017 года, лидерами гонки стали бы руководитель партии Батьківщина Юлия Тимошенко и действующий глава государства Петр Порошенко.

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