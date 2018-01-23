USD:  28.69  28.95   EUR:  34.99  35.56  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Суд отменил оправдательный приговор бывшему "министру ЛНР"

23.01.2018 17:37
31 мая 2017 года коллегия Кременского райсуда Луганской области оправдала "министра" в связи с не доказанностью, по мнению суда, его вины
Суд отменил оправдательный приговор бывшему "министру ЛНР"
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Апелляционный суд Луганской области отменил приговор суда первой инстанции, которым был оправдан бывший "министр угольной промышленности и энергетики ЛНР". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Согласно сообщению, Апелляционный суд установил нарушение принципа верховенства права судом первой инстанции. Также судья объявил приговор не в полном объеме и в мотивировочной части вместо фамилии обвиняемого указал фамилию другого лица.

В прокуратуре напомнили, что 31 мая 2017 года коллегия Кременского райсуда Луганской области оправдала "министра" в связи с не доказанностью, по мнению суда, его вины.

Его обвиняли в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (Насильственный захват государственной власти), ч. 1 ст. 110 (Незаконное изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины), ч. 1 ст. 258-3 (Участие в деятельности террористической организации) УК.

Приговор Кременского райсуда отменен и назначено новое рассмотрение в суде первой инстанции.

Напомним, 8 января экс-"министру" аннексированного Крыма Петру Михальчевскому, которого подозревают в госизмене, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на один месяц.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- топовые новости дня в одном письме

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 