Суд отменил оправдательный приговор бывшему "министру ЛНР"

31 мая 2017 года коллегия Кременского райсуда Луганской области оправдала "министра" в связи с не доказанностью, по мнению суда, его вины

Апелляционный суд Луганской области отменил приговор суда первой инстанции, которым был оправдан бывший "министр угольной промышленности и энергетики ЛНР". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Согласно сообщению, Апелляционный суд установил нарушение принципа верховенства права судом первой инстанции. Также судья объявил приговор не в полном объеме и в мотивировочной части вместо фамилии обвиняемого указал фамилию другого лица.

В прокуратуре напомнили, что 31 мая 2017 года коллегия Кременского райсуда Луганской области оправдала "министра" в связи с не доказанностью, по мнению суда, его вины.

Его обвиняли в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (Насильственный захват государственной власти), ч. 1 ст. 110 (Незаконное изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины), ч. 1 ст. 258-3 (Участие в деятельности террористической организации) УК.

Приговор Кременского райсуда отменен и назначено новое рассмотрение в суде первой инстанции.

Напомним, 8 января экс-"министру" аннексированного Крыма Петру Михальчевскому, которого подозревают в госизмене, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на один месяц.

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