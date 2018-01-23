ЦПК: Рада может "убить" ответственность за незаконное обогащение

В Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменения в статью 368-2 Уголовного кодекса

В общественной организации Центр противодействия коррупции (ЦПК) считают, что зарегистрированный в Раде законопроект №7499 призван "убить" уголовную ответственность чиновников за незаконное обогащение. Об этом говорится в сообщении на сайте ЦПК.

Законопроект о внесении изменения в статью 368-2 Уголовного кодекса с целью приведения его положений требованиям Конституции инициировали народные депутаты Владислав Данилин и Александр Кирш (Народный Фронт), Геннадий Чекита и Андрей Шинькович (БПП).

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что, по мнению авторов документа, в формулировке состава незаконного обогащения в указанной статье УК содержится нарушение принципа презумпции невиновности. В связи с этим депутаты предлагают внести следующее изменение в текст статьи:

В ЦПК считают, что депутаты от правящей коалиции предлагают освободить чиновников от ответственности за приобретение или передачу другим лицам состояний, происхождение которых они не могут объяснить. Вместе с тем, привлечь потенциального коррупционера к ответственности можно будет только в том случае, если имущество приобретено незаконно, отмечают в организации.

"Сейчас чиновника ждет наказание от двух до десяти лет лишения свободы за приобретение, например, машины, стоимость которой не соответствует официальным доходам его семьи. В этом и заключается преступление незаконного обогащения. Однако, законопроект предлагает установить ответственность чиновника исключительно за незаконное приобретение имущества - например, без надлежащего соглашения или доверенностей от владельцев имущества. Таким образом, приобретение государственными служащими чиновниками автомобилей и квартир, которые стоят в сотни раз больше их официального заработка, если это сделано официально, скажем в автосалоне - не будет предусматривать уголовной ответственности, если законопроект будет принят парламентом", - объясняет Елена Щербань, руководитель юридического отдела ЦПК.

Кроме того, по мнению ЦПК, законопроект легализует сокрытие коррупционного имущества чиновников путем оформления его на третьих лиц.

"Принятие этого законопроекта приведет к закрытию сотен громких уголовных дел", - утверждают в ЦПК. По мнению активистов, такая судьба ждет, например, производства против председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка, народного депутата Евгения Дейдея, руководительницы Государственной аудиторской службы Лилии Гавриловой.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.