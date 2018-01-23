Сотрудников Нацагентства не пускают в квартиру Клименко

Сотрудников Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами неизвестные не пускают в квартиру, переданную агентству судом

Сотрудники Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, попытались принять в управление квартиру в одном из жилых комплексов Киева, однако столкнулись с сопротивлением со стороны неизвестных. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Сейчас неизвестные лица, нарушая постановление суда и требования закона, препятствуют и оказывают сопротивление представителям Национального агентства и Главной военной прокуратуры по выполнению постановления суда и передаче квартиры в управление Национальному агентству", - говорится в сообщении.

Речь идет о квартире, переданной в управление агентству в соответствии с постановлением Печерского районного суда города Киева. Согласно информации Государственного реестра прав на недвижимое имущество владельцем помещения является ООО "Компания по управлению активами Эксельсиор".

"Национальному агентству передана в управление квартира 32 (регистрационный номер 32270199) площадью 200,8 кв м по адресу: г. Киев, бул. Тараса Шевченко, дом 27Б. Согласно статье 129-1 Конституции Украины, судебное решение является обязательным к исполнению ", - отметили в ведомстве.

До 2015 года компания Эксельсиор носила название Юнисон Финанс и входила в группу Юнисон семьи бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко.

8 февраля 2017 года Апелляционный суд Киева разрешил заочный арест Клименко, который подозревается в возмещении НДС на счета фиктивных предприятий, подконтрольных ему, что нанесло государству убытки на сумму более 3 млрд грн.

В ноябре 2017 г СБУ заявила, что располагает "новыми доказательствами" государственной измены Клименко, который после победы Майдана бежал в Россию.

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