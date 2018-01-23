Порошенко поговорил с генсеком НАТО о ситуации в Донбассе

Президент подтвердил, что Украина продолжает реализацию курса евроатлантической интеграции и активно реформирует сектор безопасности и обороны

Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которого проинформировал генсека альянса о ситуации в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

Президент выразил благодарность НАТО за последовательную политическую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и важную практическую помощь в противодействии российской агрессии.

Глава государства проинформировал генерального секретаря о ситуации в Донбассе и продолжающихся нарушениях прекращения огня со стороны российских оккупационных войск.

Порошенко подтвердил, что Украина продолжает реализацию курса евроатлантической интеграции и активно реформирует сектор безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО, сообщили в АП. В этой связи было отмечено недавнее одобрение Советом национальной безопасности и обороны проекта закона о национальной безопасности.

Во время разговора были также обсуждены актуальные вопросы дальнейшего взаимодействия в рамках комиссии Украина - НАТО.

Сегодня в Киеве начальник Генштаба ВСУ, генерал армии Виктор Муженко встретился со специальным представителем США Куртом Волкером.

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