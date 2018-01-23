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Волкер отменил поездку в Донбасс

23.01.2018 21:51
Сегодня вечером Волкер встретится с президентом Петром Порошенко
Волкер отменил поездку в Донбасс
Курт Волкер (фото - facebook.com/GeneralStaff.ua)

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер не поедет в Донбасс из-за ухудшения погодных условий. Об этом Голосу Америки рассказали в посольстве США в Киеве.

"Вероятно такой поездки не будет, он будет находиться в Киеве... Погодные условия неблагоприятны", - сказали в посольстве.

Отмечается также, что сегодня вечером Волкер встретится с президентом Петром Порошенко.

Вчера сообщалось, что перед встречей с помощником президента РФ Владиславом Сурковым Волкер посетит Донбасс и Киев. Сегодня Волкер уже встретился с начальником Генштаба ВСУ Виктором Муженко.  

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ЛIГАБiзнесIнформ
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